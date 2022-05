Ländle-Export greift nach deutschem Meistertitel

In Hinblick auf den fast schon traditionellen Titel-Zweikampf sei die Spannung im Verein schon erhöht - im positiven Sinne: „Wenn wir uns nicht selbst einen Hund reinhauen, dann haben wir gute Chancen“, so die 21-Jährige. Ist das geschafft, stehen Einsätze für Spandau in der Euro und Donau League auf Cepickas Wunschzettel, auch im Nationalteam will die schnelle Schwimmerin weiter durchstarten.