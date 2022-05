Der Hausbau in Salzburg ist ein teurer Traum

Verzögerungen gepaart mit steigenden Preisen und schwer lieferbaren Materialien ergeben eine gefährliche Mischung. „Viele Firmen im Baugewerbe melden Mitarbeiter schon vorsorglich beim AMS an“, erzählt ein Insider. Weil erwartet werde, dass sich die angespannte Lage in Richtung Herbst noch weiter zuspitzt.Es wird auch für die Mieter immer ungemütlicherWer gerade baut und schnell einziehen will, der wird hohe Kosten in Kauf nehmen müssen. Ein Beispiel: Haben Baufirmen und Immobilienmakler um den Jahreswechsel noch von 9000 bis 10.000 Euro gesprochen, die pro Quadratmeter bei einem Neubau nötig sind, werden nun 11.000 bis 12.000 Euro in den Mund genommen.