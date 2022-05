Frauenärztemangel ist vor allem Salzburger Problem

Lösungen und ein Fahrplan von Stöckl gefordert

Michael Wanner, Chef des SPÖ-Landtagklubs sieht die Verantwortung jedoch an einer anderen Stelle. „Wann wird Gesundheitslandesrat Stöckl auf die Idee kommen, sich ernsthaft damit auseinander zu setzen und Lösungen zu präsentieren?“, fragt er. So sei es nun vor allem wichtig, alles zu tun, damit in Salzburg nicht noch mehr Mediziner den Bereich Gynäkologie oder Geburtshilfe verlassen.