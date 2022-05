Baby-Sperre wird „noch einige Monate dauern“

In Zell am See, wo man die Schwarzacher „Leistungsanpassungen“ am meisten spüren wird, sieht man sich für das Mehr an Patientinnen gewappnet. „Es wird da und dort Änderungen im Dienstplan brauchen, aber Betten und Kapazitäten haben wir genug“, ist sich Maud Sayn-Wittgenstein vom Tauernklinikum sicher. Die SALK betonen alles zu „unternehmen, um die Patientinnen bestmöglich zu versorgen und unterzubringen“. Zugleich hoffe man, dass sich die Situation in Schwarzach entspanne.