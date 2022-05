Sarah Lagger sagt den Start im Mehrkampf-Mekka ab

Was ihre Ziele fürs Wochenende angeht, will sich Kiki - die Anfang Mai beim Meeting in Grosetto (It) mit 5816 Punkten neuen VLV-Rekord erzielt hatte - nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: „In erster Linie geht es für mich darum, Erfahrung zu sammeln und so viele Eindrücke wie möglich mitzunehmen.“ Sollte es im Idealfall erneut zu einer Leistung über dem Limit für die U23-EM (5500 Punkte) reichen, dürfte Schuler aber auf jeden Fall zufrieden sein.