Kärnten: Was man von Alpakas & Lamas lernen kann

Das Teambuilding eigne sich gut für Mitarbeiter in Unternehmen, aber auch für Vereine, Pädagogen und mehr. „Wie auch bei Kollegen, sind die Tiere nicht jeden Tag gleich drauf, und da heißt es dennoch, ein gutes Miteinander zu finden“, so die Wissenschaftlerin, die gemeinsam mit ihrem Mann Franz die Landwirtschaft in Zeiselberg in der Gemeinde Magdalensberg leitet.