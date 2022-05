Sollen sich Oligarchen von Sanktionen freikaufen?

Gelder für Wiederaufbau?

Um wieder an ihre eingefrorenen Gelder zu kommen, seien sie bereit, einen beträchtlichen Teil ihres Milliardenvermögens an den Westen abzutreten, so Freeland. Das Geld könnte dann in weiterer Folge in den Wiederaufbaufonds der Ukraine fließen, so der Vorschlag.