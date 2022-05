Klassik-Influencer am Programm des Brucknerhauses

„Vieles, was einst kühne Avantgarde war, wurde später Standard oder sogar Vorbild“, so Bürgermeister Klaus Luger, der deshalb in der Ausrichtung der neuen Brucknerhaus-Saison „Zukunft(s)musik“ Parallelen zur „Aufbruchsstimmung in unserer Stadt“ sieht. Die Revolutionäre der Musikgeschichte - heute würde man wohl Influencer sagen - finden sich quer durch das Programm von Dietmar Kerschbaum, der als einige Höhepunkte die Darbietung von Beethovens innovativer 3. Sinfonie durch das Deutsche Symphonieorchester Berlin unter Stardirigent Jukka-Pekka Saraste (3. 11.) oder das Konzert der Prager Symphoniker (10. 1.), die die osteuropäische Avantgarde zum Klingen bringen werden, nennt. Neu hinzukommen die beiden Formate „FilmMusik“ (Livemusik zu Stummfilmklassikern) und „Showtime“ (Pop/Rock), während statt der Russischen und Ukrainischen Dienstage die Reihe „Stars von morgen“ auf neun Konzerte erweitert wird. Fortgeführt wird die Jazz-Reihe u. a. mit der Sängerin Chanda Rule oder dem Count Basie Orchestra.