Nach dem Unfall geht Ärger oft erst richtig los

Es ist was passiert. Auffahrunfall. Oder in die Seite rein. Ärgerlich. Aber niemand verletzt. Unfallstelle sichern. Nicht zu früh wegfahren. Fotos machen. Und jetzt - so raten große Automobilclubs - bloß nicht mit der gegnerischen Versicherung verhandeln oder „einigen“. Zu oft werden da Ansprüche vergessen. Ganz ohne Absicht, natürlich.