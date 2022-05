Ex-Salzburger weiht DFB-Pokal mit Red Bull ein

Ein regelrechter Shitstorm prasselte auf die schon so oft gescholtenen Leipziger ein. „An Peinlichkeit nicht zu überbieten“ und „damit ist der Pokal offiziell entweiht“, hieß es unter anderem in den Twitter-Kommentaren. Kritik kam sogar von den eigenen Anhängern - „nicht cool“, so eine weitere Rückmeldung.