Pokalfinale LIVE ab 20 Uhr: Freiburg gegen Leipzig

Die Leipziger sind im Duell der Fußball-Bundesligisten leicht favorisiert, für beide geht es um den ersten großen Titel in der Vereinsgeschichte. „Die Drei sind natürlich sehr gut“, sagte Lienhart über die RB-Offensivkräfte Christopher Nkunku, Andre Silva und Yussuf Poulsen. „Wir dürfen uns nicht nur auf ihre Top-Stürmer konzentrieren, genauso gefährlich sind deren Außenspieler in der Dreierkette oder die Mittelfeldspieler - wie Laimer. Bei den Standards gilt es natürlich, auch auf deren Verteidiger aufzupassen.“ Leipzig habe ein Team, in dem „jeder Einzelne imstande ist, Tore zu erzielen“.