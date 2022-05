Champagner, Kaffee, Gulasch und mehr statt Meer

Robert Horwath muss grinsen. Ja, er war früher schon einmal in Eisenstadt gewesen. Einmal! Beim Nova Jazz Festival im Schloss Esterhazy. Öftere Besuche waren wohl aus Zeitmangel nicht möglich: Nach 14 Jahren auf Hoher See, fünf Jahren in Sydney und fünf Jahren Binnenschiffahrt, warf der Bar-, Restaurant- und Hotelmanager vor einem Jahr den Anker aus in der burgenländischen Landeshauptstadt.