Ministerin Gewessler wieder in Selbstisolation

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat sich nach positivem Antigen-Test in Selbstisolation begeben, wie ihr Pressesprecher am Sonntag in der Früh mitteilte. Sie warte auf das Ergebnis eines PCR-Tests. Die Ministerin wird ihre Amtsgeschäfte vorerst aus dem Home-Office führen und werde bis auf Weiteres keine Termine wahrnehmen.