Strache will bei Scheidung ihren Namen ablegen

„Ich blend’s ja aus“, erklärte die sogenannte wilde Nationalratsabgeordnete, Philippa Strache, am Samstag in ORF-„Wien heute“, als sie auf das Video angesprochen wurde. „Es ist drei Jahre her, es hat viel ausgelöst - ein richtiges Machtbeben in Österreich“ - in ihrem persönlichen Leben hätten die Ereignisse jedoch keine große Relevanz mehr, so Strache salopp.