Unfall: Was tun, wenn E-Autos zu brennen beginnen?

Überwachung im Spezial-Container

Für den Abtransport und die Entsorgung der Wracks ist die Feuerwehr nicht zuständig. Land, Feuerwehr und Kärntens Abschleppunternehmer haben dahereine Kooperation vereinbart. Und Abschlepper Gerald Taferner ist der Erste, der um 150.000 Euro einen Hochvolt-Container angeschafft hat, in den beschädigte Elektroautos kommen. „Sollten bei einem Unfall auch die Akkus beschädigt worden sein, dann wird das Elektroauto ganze 48 Stunden lang überwacht, ob es zu einer thermischen Reaktion, also einem Feuer kommt“, erklärt Taferner, der seit 20 Jahren Abschluss-Stützpunkte in Klagenfurt und Villach betreibt.