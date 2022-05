Großteil der Olympia-Sportstätten weiter betrieben

Kritik an Rio

Experten und IOC-Kritiker hatten in der Vergangenheit immer wieder den Gigantismus Olympischer Spiele verurteilt. So wurden teils enorme Summen in Stadien investiert, die später kaum oder gar nicht mehr genutzt wurden. Ein Beispiel dafür ist der Olympia-Park der Sommerspiele von Rio de Janeiro 2016. Über Jahre hinweg war nur eine der dort errichteten Hallen regelmäßig in Betrieb. Zuletzt hieß es, dass die Handballhalle in vier Schulen umgewandelt werden soll.