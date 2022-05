„Es fühlt sich wie eine Befreiung an“

Zurück in alter Rolle

„Zu Beginn der Saison musste sich das Team erst noch finden. Da wurde ich eher in der Defensive gebraucht“, erklärt Campbell, die immer betont, jede Position einzunehmen, auf der sie der Mannschaft am besten helfen kann. Momentan tut sie dies ohne Zweifel in ihrer gelernten Rolle, als Stürmerin. „Es war auf jeden Fall eine Befreiung. Ich war immer Stürmerin, habe meine Tore gemacht. Jetzt bin ich froh, dass es gerade so gut läuft“, gesteht Campbell, deren starke Leistung auf dem Platz umso höher einzuschätzen ist, wenn man bedenkt, dass die 21-Jährige 42 Stunden in der Woche als Anwaltsgehilfin in einer Kanzlei in Liechtenstein arbeitet.