Vorarlbergs Krankenhäuser werden zu einem Campus

Adipositas und Long Covid

Durch die Zusammenführung in einen Campus werden die einzelnen Spitäler nun zu eindeutigen „Schwerpunkt-Häusern“. In Bregenz ist die Unfallmedizin und Orthopädie beheimatet, zudem ein neuer Schwerpunkt Adipositas. Dornbirn wird das Gynäkologiezentrum, in Feldkirch bleiben die komplexen Fälle und in Bludenz kommen konservative Kardiologie und Akutgeriatrie hinzu. Und Long Covid - in Zukunft sicherlich noch ein wesentliches Thema - wird in Hohenems behandelt.