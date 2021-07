Tempo 100: Transitforum eröffnet eigene „Filiale“

Autobahn-Sperre denkbar

Als nächster Schritt soll eine Zweigorganisation des Transitforums in St. Pölten entstehen. Gurgiser werde danach mit seinem Team helfen. Der logischste Schritt wäre für ihn ein Tempolimit auf der A1. „Das kostet nichts und bringt am meisten. Gleichzeitig ist es aber die umstrittenste Maßnahme“, weiß Gurgiser. Auch die bereits angedeutete Sperre der Westautobahn sei für ihn ein denkbares Mittel: „Wenn die Räder still stehen, kommt Bewegung in die Politik. Aber das müsste sehr detailliert geplant werden“, so Gurgiser. Ärger unter dem Team herrscht darüber, dass Verkehrsministerin Eleonore Gewessler während ihre Visite bei S34-Gegnern „keine Zeit“ für die Tempo-100-Befürworter hatte.