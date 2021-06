Nach Absagen an Tempobremse will Stadt Gas geben

Über Maßnahmen diskutieren

Wie berichtet, setzt sich die Stadt seit Jahren für ein Tempolimit ein – und nun scheint man selbst Fahrt aufnehmen zu wollen: Am 14. Juli soll um 20 Uhr im Cinema Paradiso am Rathausplatz eine Diskussion mit Transitforum-Obmann Fritz Gurgiser und interessierten Bürgern stattfinden Dabei will man weitere Schritte besprechen. Selbst vor einer Sperre der Westautobahn schreckt man ja nicht mehr zurück.