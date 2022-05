Burgenländerin bei der Miss-Global-Wahl

„Ich muss zugeben, ich hab mich für Miss-Wahlen gar nicht interessiert“, so die 23-Jährige. Die Burgenländerin ist in der Modelbranche bekannt, aber Schönheitswettbewerbe standen nie im Karriereplan. „Ich wurde angesprochen, ob ich mich bewerben will. Ein paar Monate später habe ich erfahren, dass ich Österreich vertreten darf“, erklärt Schuh.