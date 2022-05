Verein „Katzfatz“ steht ohne Hilfe vor dem Aus

Seit vier Jahren haben es sich die ehrenamtlichen Helfer, die auch die Bezirke Mattersburg, Eisenstadt und Neusiedl am See abdecken, zur Aufgabe gemacht, Streunerkatzen einzufangen und kastrieren zu lassen. Viele können sozialisiert und vergeben werden, Babykatzen werden mit der Hand aufgezogen und vermittelt. Auch Hunden und Wildtieren wird geholfen. Doch das kleine Team, das seit Ende des Jahres offiziell als Tierheim für Streunerkatzen gilt, stößt an seine Grenzen. Der private Verein erhält keine Förderungen, wird nur von Spenden finanziert.