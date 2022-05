Österreicher-Klub trennt sich von Trainer Hoeneß

Hoffenheim war in der Liga zwischenzeitlich auf Rang vier gelegen, dann erfolgte allerdings ein Absturz mit neun sieglosen Spielen. Nach Adi Hütter in Mönchengladbach, Markus Weinzierl in Augsburg und Florian Kohfeldt in Wolfsburg ist es bereits die vierte vorzeitige Ablösung eines Chefcoaches nach dem Saisonende im deutschen Oberhaus.