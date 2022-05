Roland Leitinger hat seine Simone geheiratet

Gemeinsamen strahlen sie in ihrem Instagram-Posting um die Wette. „Gesegnet“ und „dankbar“ - schreiben Simone und Roland Leitinger in den sozialen Medien. Am Samstag gingen die beiden den Bund der Ehe ein. Simone in einem traumhaften weißen Kleid, Roland im schicken blauen Anzug.