Ausreißer Gall mit Sternekoch beim Giro d‘Italia

Wer nicht isst, verliert

„Das Essen beim Rennen ist extrem wichtig. Jede Stunde muss man genügend Kalorien zuführen. Wir verbrauchen im Schnitt 1000 Kalorien, da kommen bei einer schweren Etappe rasch 7000 zusammen. In meinem und in vielen weiteren Fällen lautet das Rezept so: 1 Riegel jede Stunde, 1 Flasche mit Elektrolyten jede Stunde und immer ein Gel dabeihaben. Das ist sehr wichtig, weil man es nicht kauen muss. Unsere Orientierung lautet: In jeder Stunde benötigen wir 90 Gramm Kohlehydrate. Das ist die maximale Aufnahmefähigkeit des Körpers, die er durch externe Zufuhr schaffen kann. In einem Riegel befinden sich rund 70 Gramm, in der Flasche 20-30 Gramm Kohlehydrate. Mehr bringt nichts pro Stunde, da der Körper nicht mehr aufnehmen kann.“