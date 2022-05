Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Der süße Siegfried (neun Monate) wurde gemeinsam mit einigen anderen Kaninchen in einem Karton auf der Straße ausgesetzt. Mittlerweile hat er sich von diesem Schreck erholt, wurde im TierQuarTier kastriert und wartet jetzt auf ein schönes neues Zuhause! Siegfried ist ein neugieriger Kerl, der gerne fröhlich umherhoppelt. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 116 oder per Mail an kleintiervergabe@tierquartier.at