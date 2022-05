Deutscher entsorgte 15 tote Vögel in Freinberg

Ein 49-Jähriger aus Grafenau in Bayern wurde nun als jener Täter ausgeforscht, der im April 15 tote, mit Geflügelpest infizierte Gänsevögel in einem Wald in Freinberg (Bezirk Schärding) abgelegt hatte. Da er die Tiere in seiner Heimat getötet haben dürfte, wurde die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Passau weitergeleitet.