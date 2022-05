MA 2412 für Mitarbeiter der Stadt längst Realität

Nerven aus Stahl

Wir haben nachgefragt und rannten bei den Stellen der Stadt offene Türen ein. In wenigen Stunden wurden wir mit (natürlich anonymisierten) Anekdoten überschwemmt. Die Ausrisse in unserer Grafik zeigen eine kleine Auswahl an kuriosen, aber tatsächlich gestellten Anfragen an die Bezirksämter oder Dienststellen des Magistrats der vergangenen Wochen. Vielleicht erkennt sich der eine oder andere ja wieder. Es zeigt aber auch: Auf dem Amt hat die Realität die Fiktion anscheinend schon längst überholt.