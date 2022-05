Dorfer und Düringer: Comeback der „MA 2412“

Der ORF lässt seinen Kulthit „MA 2412“ wieder auferstehen und holte Alfred Dorfer und Roland Düringer zurück vor die Kamera, um in „Weber und Breitfuß“ wieder in die Rollen der Beamten Michael Weber und Ing. Engelbert Breitfuß zu schlüpfen. Gedreht wird seit Samstag in Wien und Niederösterreich.