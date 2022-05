„Völlig ungerecht!“ Ärger nach Strafe für Alonso

„Wir müssen beim nächsten Grand Prix mit der FIA sprechen. Wir brauchen Klarheit in dieser Sache. Wir müssen einen Weg finden, um zu sagen: ‘Seht her, ihr müsst mehr Zeit zurückgeben‘“, wird Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer bei „motorsport-total.com“ zitiert. „Aber in einer solchen Situation, in der alle hinter einem sind, wie kann man das feststellen? Man braucht Feedback. Ich denke, es war völlig ungerecht, ihn danach zu bestrafen!“