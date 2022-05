Ex-Salzburger soll Lewandowski-Nachfolger werden

Sollte Super-Stürmer Robert Lewandowski also tatsächlich im Sommer für rund 40 Millionen Euro nach Barcelona wechseln, könnte der deutsche Ligakrösus das eingenommene Geld in den Senegalesen reinvestieren. Der Pole soll seinen 2023 auslaufenden Vertrag an der Säbener Straße ja nicht verlängern wollen - deshalb sollen die Bemühungen um Liverpools Offensivmann noch intensiver geworden sein.