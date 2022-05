Deutscher Schüler in Untersuchungshaft

Schule geschlossen

In der Schule selbst, dem Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck, wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Das Gebäude und die ehemalige Schule des Jungen waren mit Sprengstoffspürhunden durchsucht worden. Das Don-Bosco-Gymnasium blieb am Freitag vorerst geschlossen. „Das Kollegium wird in der Schule zusammenkommen, um das Geschehene auf- und die folgenden Tage vorzubereiten. Dazu gehören auch die wichtigen mündlichen Abiturprüfungen am kommenden Montag“, erklärte die Schulleitung auf der Homepage. Man sei dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert sei.