Cobra-Einsatz wegen Amokdrohung in Welser Schule

„Was ist in der HAK1 los? Da ist die Cobra!“- aufgeregt posteten Welser am Dienstagnachmittag auf Facebook ihre Beobachtungen. In der Schule war gegen 13 Uhr im Zugang zur Garderobe ein auf einer Glastür aufgeklebter Zettel gefunden worden, auf dem stand: „Amoklauf 15 Uhr!!“ Gegen 13 Uhr befanden sich noch etwa 100 Personen in der Schule. Um Aufsehen zu vermeiden, wurde mit der Direktion vereinbart, einen Probefeueralarm auszulösen. Anschließend durchsuchten Cobra-Beamte die Schule.