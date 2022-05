Emmy Rossum: Fake-Dekolleté für Busenwunder-Rolle

Das vollbusige, wasserstoffblonde Model Angelyne wurde in den 80er-Jahren dank Werbepostern in Los Angeles zum Star. In einer neuen Miniserie schlüpft Emmy Rossum in die Rolle der Popkultur-Ikone - und das mit Leib, Seele und Busenattrappe. Und die brachte so manche Tücke mit sich.