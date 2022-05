Ob Aufstieg oder nicht: FAC bindet Trainer-Duo

Fußball-Zweitligist FAC geht mit demselben Trainerteam in die nächste Saison. Wie der Aufstiegskandidat aus Floridsdorf am Donnerstag mitteilte, hat sich der Verein mit dem Duo Mitja Mörec/Aleksandar Gitsov auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt, unabhängig davon, ob der FAC in die Bundesliga aufsteigt oder nicht.