Deutscher Biker auf B99 in den Fluss geschleudert

In die Lieser gestürzt

In einer starken Rechtskurve kam er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, prallte mit dem Leichtmotorrad gegen die Leitschiene und stürzte über diese in die sechs Meter tiefer verlaufende Lieser. Der Biker wurde von nachkommenden Teilnehmern der Ausbildungsfahrt bewusstlos aus dem Wasser gezogen, kam dabei wieder zu Bewusstsein und war ansprechbar.