Rom: Maserati-Fahrer landet auf Spanischer Treppe

Wo normalerweise unzählige Touristen sitzen oder hinauf- und hinunterschlendern, ist ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug gelandet: auf der Spanischen Treppe mitten in Rom. Der Italiener habe in der Nacht die Kontrolle über seinen Maserati verloren und ihn auf den Stufen der Barocktreppe zum Stehen gebracht. Dabei richtete er Schäden an der Touristenattraktion an, so ein Medienbericht. Daraufhin floh er.