Selma Blair mit 15 von Lehrer sexuell missbraucht

Übergriff wurde zum Trauma

Blair verrät dann, was sich kurz vor den Weihnachtsferien in der 9. Klasse ereignet hatte. Sie wollte ihrem Lieblings-Pauker nur Tschüss sagen und brachte ihm ein kleines Geschenk im Büro vorbei: „Wir haben uns umarmt. Es war zu lange und zu ruhig. Seine Hand fühlte an meiner Wirbelsäule bis zum Steißbein entlang. Dann waren seine Lippen auf meinem Mund“.