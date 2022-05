Rücktritte lösen keine Probleme

Okay: Das „Kaufhaus Österreich“ von Margarete Schramböck, letztlich ein Megaflop um Hunderttausende Euro Steuergeld, könnte dem einen oder anderen doch noch in Erinnerung sein. Fabriziert man privat so einen Bauchfleck, ist man wohl weg vom Fenster, pleite. In der Politik ist das anders. Genau das ist das Problem.