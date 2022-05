Edmonton Oilers droht frühes Play-off-Aus

Trotz einer starken Leistung von Eishockey-Star Leon Draisaitl droht den Edmonton Oilers ein frühes Aus in den NHL-Play-offs. Im fünften Erstrunden-Spiel gegen die Los Angeles Kings verloren die Kanadier am Dienstag (Ortszeit) mit 4:5 nach Verlängerung und liegen damit in der Serie 2:3 zurück. Somit könnten die Kings am Donnerstag in heimischer Halle den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.