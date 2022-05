K-Pop-Sängerin gewann den „American Song Contest“

Die Bandbreite der oft sehr radiotauglichen Songs war mit großem Pop- und Country-Schwerpunkt insgesamt deutlich weniger von regionalen Eigenheiten geprägt als beim ESC in Europa. Dieser startet am Dienstag mit dem ersten Halbfinale in Turin, am Donnerstag folgt das zweite Semifinale, am Samstag das Finale. Österreichs Beitrag „Halo“ des Duos LUM!X und Pia Maria ist im ersten Halbfinale an der Reihe.