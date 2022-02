Diese Stars moderieren den „American Song Contest“

Der Eurovision Song Contest (ESC) hat seit einigen Jahren auch in den USA Fans. 2016 übertrug der Kabelsender Logo zum ersten Mal das ESC-Finale. US-Stars wie Justin Timberlake (2016 in Stockholm) und Madonna (2019 in Tel Aviv) hatten als Pausenstars - sogenannte Intervall-Acts - ihre Eurovisionsmomente. 2021 trat der US-Rapper Flo Rida als Teilnehmer für San Marino mit an.