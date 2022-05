Liesl-Gastgarten öffnet nur, wenn drinnen zu ist

Mit Pauken und Trompetern wurde Anfang April die neue Linzer Bier-Brauerei in der Tabakfabrik eröffnet. Vor allem das dazugehörige Braulokal „Zur Liesl“ hatte die Gunst der Linzer mit seinen Bierspezialitäten und deftiger Hausmannskost im Sturm erobert, was auch unzählige, positive Bewertungen in den sozialen Medien belegen. Vergangene Woche wurden dann jedoch erste Stimmen von Besuchern laut, welche mit großer Verwunderung feststellen mussten, dass der einladende Gastgarten in der Tabakfabrik trotz angenehmer Temperaturen nicht in Betrieb genommen wurde. Auf Nachfrage ließ man sie seitens des Servicepersonals wissen, dass man zu wenig Mitarbeiter für den Gastgartenbetrieb hätte.