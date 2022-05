„Gold“ für Rudi Anschober gefällt der FPÖ nicht

Stadtchefin nennt Ehrung gerechtfertigt

Die Abstimmung im Gemeinderat am 31. März ging denn auch 19 (SPÖ, ÖVP, PUM) zu 6 (FPÖ) aus. Bürgermeisterin Doris Staudinger (ÖVP) verteidigt die Ehrung gegenüber der „Krone“ so: „Ich glaube, dass Rudi Anschober sehr stark mit Schwanenstadt verbunden ist. Er hat auch immer gesagt, dass er aus Schwanenstadt ist und den Bezug in seinen Aussagen dargestellt. Ich glaube, aufgrund der Position, die er innehatte und die Verbindung, die er mit Schwanenstadt hat, ist die Ehrung gerechtfertigt.“