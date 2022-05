„Was wir brauchen, sind laute Menschen!“

Was hilft den Menschen in der Ukraine derzeit am meisten?

Was wir am meisten brauchen, sind laute Menschen. Ich bin per se gegen Waffen, aber wenn die Ukrainer keine Waffen bekommen, werden sie einfach abgeschlachtet. Da muss ich doch nicht lange überlegen. Aber ich bin trotzdem gegen die Waffenindustrie. Es geht darum, diese Diskrepanz gemeinsam am Esstisch zu diskutieren. Es sollte wieder normal sein, dass auch einmal laut gesprochen wird. Wir müssen uns darüber austauschen, was richtig und falsch ist - besonders mit den Kindern.