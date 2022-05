Zucchero: „Ohne Musik kann ich nicht leben“

Zucchero spielt seine „World Wild Tour“ in Österreich an folgenden Terminen: am 31. Mai in der Olympiahalle Innsbruck, am 16. Juni in der Wiener Stadthalle, am 17. Juni in der Salzburgarena, am 26. Juni in der Stadthalle Graz, am 30. Juni im Messequartier Dornbirn und am 1. Juli auf der Burg Clam. Unter www.oeticket.com gibt es alle weiteren Infos und die Karten für die Top-Shows mit der italienischen Legende.