Vier Unbekannte verprügelten Klagenfurter zu Hause

Am Sonntag gegen 14.30 Uhr wurde in einem Klagenfurter Mehrparteienhaus ein 24-jähriger Mann in seiner eigenen Wohnung von vier ihm unbekannten Personen durch Schläge ins Gesicht und Würgen schwer verletzt. Das Opfer hatte zuvor per Handy über einen Instant-Messaging-Dienst mit einer ihm unbekannten Person ein Treffen bei sich in der Wohnung vereinbart.