Verkehrsunfälle in Schruns und Lustenau

In der Nacht auf Sonntag krachte es dann in Schruns: Ein 17-Jähriger fuhr gemeinsam mit zwei Freunden auf der L188 in Richtung St. Gallenkirch, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Pick-up verlor und über die Fahrbahnmitte geriet. Fatalerweise kam ihm just in diesem Moment der Wagen einer eine 43-Jährigen entgegen - es kam zum Zusammenstoß, der Pick-up wurde in einen Graben geschleudert. Die Frau musste mit unbestimmten Verletzungen ins LKH Feldkirch eingeliefert werden. Dort landeten auch der 17-jährige Lenker und seine jugendlichen Mitfahrer - allerdings nur zur Beobachtung. Alkohol war übrigens keiner im Spiel.