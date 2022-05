Susanne Walli starke Dritte in Nairobi

Starker Saisoneinstieg von Susanne Walli: Die Oberösterreicherin belegte bei den „Kip Keino Classics“ in Nairobi über 400 m in 52,13 Sekunden den dritten Platz. In dem im Kasarani-Stadion ausgetragenen Bewerb der World Athletics Continental Tour (Gold) musste sich die Olympia-Semifinalistin nur Carla Coetzee (SA/51,50) und Wadeline Jonathas (USA/51,71) geschlagen geben.