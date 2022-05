Okto TV: Stadt Wien bleibt bei Förderstopp

So viele offizielle Unterstützer, aber eigenartigerweise kaum Zuseher - nach insgesamt 17,7 Millionen Euro an Förderungen von Seiten der Stadt Wien hat Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) das Subventionsgrab endlich zuschaufelt. Wie berichtet, wird der „Community TV“-Nonsens von der Stadt nicht mehr unterstützt. Damit müssen Sendungen wie die „Mehmet Keser Show“ ohne diese Zuschüsse auskommen. Was dort zu sehen war? Schwer zu sagen, ohne Simultanübersetzung Türkisch-Deutsch ist kein Wort zu verstehen, oft sitzen Personen auch nur im Kreis und trommeln. Das alles teuer unterstützt, aber weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze.